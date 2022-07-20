В Дании побит температурный рекорд, державшийся 81 год

В Дании 20 июля был зафиксирован самый жаркий день с 1941 года, температура воздуха прогрелась до 35,6 градуса по Цельсию. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает портал The Local Denmark со ссылкой на Датский метеорологический институт.

"Жара в 35,6 градуса по Цельсию была зафиксирована в (городе) Боррис на западе Ютландии около 15.00, это подтвердил Датский метеорологический институт", - сообщил портал. Уточняется, что предыдущий температурный рекорд в 35,3 градуса был зафиксирован в Дании в 1941 году.

В ряде европейских стран в последнее время установилась аномально жаркая погода. Представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Роберт Стефански заявил, что аномально высокая температура воздуха в европейских странах сохранится до середины следующей недели.