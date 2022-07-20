Новые санкции ЕС против России вступят в силу 21 июля

Новые санкции ЕС против России будут согласованы в четверг, 21 июля, до 10.00 по времени Брюсселя, после чего их опубликуют в официальном журнале и они вступят в силу. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила делегация председательствующей сейчас в ЕС Чехии.

Постоянные представители стран Евросоюза на заседании в среду утвердили новые санкции против России. Санкции должны быть формально одобрены на министерском уровне и опубликованы в официальном журнале ЕС, после чего они вступят в силу. По данным постпреда Литвы, в седьмой пакет санкций вошел запрет на золото из России.

"Этот пакет будет утвержден Советом ЕС по письменной процедуре, которая завершится завтра в 10.00. Санкции вступят в силу после публикации завтра в официальном журнале ЕС", - сообщила делегация Чехии в Twitter.

Ранее Еврокомиссия информировала о подготовке новых мер против России, которые подразумевают, в том числе, запрет на импорт российского золота. Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил расширить списки лиц и компаний, подпадающих под ограничительные меры ЕС.