Предстоящие на 21 июля мероприятия
17:46, Июль 20, 2022
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- 18:46 Нормальная работа ереванского метро восстановлена: тревога о бомбе была ложной
- 18:22 В Постоянной комиссии НС Арцаха обсуждены два законопроекта
- 17:49 Замглавы МИД Армении и РФ обсудили реализацию транспортно-логистических инициатив
- 17:46 Предстоящие на 21 июля мероприятия
- 17:31 Мэрия Еревана разъяснила причины задержек автобусов на некоторых маршрутах общественного транспорта
- 17:21 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-07-22
- 17:20 Азиатские индексы выросли - 20-07-22
- 16:15 На ряде станций метро взрывные устройства не обнаружены. Поиск продолжается
- 16:15 Киссинджер заявил, что постоянная конфронтация не приведет к успеху в отношениях США с КНР
- 16:05 Премьер-министр Армении направил поздравительное послание Президенту Колумбии
- 15:52 Исследователи Бюраканской обсерватории выяснили причины наблюдаемых сгущений в утечках звезд
- 15:29 Правительство Мексики предоставит стипендии гражданам Армении, желающим учиться в учебных заведениях страны
- 15:23 Страсбург примет звание Всемирной столицы книги в 2024 году
- 15:14 Госминистр Арцаха обсудил возможности сотрудничества с председателем городского совета Уэстбрука
- 15:03 Посольства по всему миру регулярно набирают добровольцев по связям с общественностью: разъяснение посольства США в РА
- 15:00 Арарат Мирзоян и вице-премьер-министр Польши обсудили перспективы развития экономического сотрудничества двух стран
- 14:49 Сборная по греко-римской борьбе примет участие в международном турнире в Польше
- 14:32 Посол Мкртчян передал в дар Национальной библиотеке Греции книги о Геноциде армян и истории армянского народа
- 14:30 Гюмри и Тверь стали городами-побратимами
- 14:23 Ваагну Хачатуряну вручила верительные грамоты новоназначенный посол Албании
- 14:22 Доля платежей в нацвалютах во взаиморасчетах в ЕАЭС может достичь 80% в 2022 году
- 14:15 Делегация во главе с главой аппарата НС находится с рабочим визитом в Израиле
- 14:00 Армения не имеет территориальных претензий к своим соседям: Ален Симонян
- 13:49 Пассажиров метро эвакуировали: поступило сообщение о заложенной бомбе
- 13:41 Миграционная служба и «World Vision International» будут углублять сотрудничество в сфере предотвращения трафикинга
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