Азиатские индексы выросли - 20-07-22
ТОКИО, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 июля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.67% и составил 27680.26 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 2.29% и составил 1946.44 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.77% и составил 3304.72 пункта, а HANG SENG вырос на 1.11% и составил 20890.22 пункта.
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