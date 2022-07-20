Киссинджер заявил, что постоянная конфронтация не приведет к успеху в отношениях США с КНР

Бывший госсекретарь (1973-1977) и помощник президента США по национальной безопасности (1969-1975) Генри Киссинджер считает, что США не добьются успеха в отношениях с Китаем, находясь в состоянии постоянной конфронтации. Такое мнение он озвучил в интервью агентству Bloomberg, которое было опубликовано во вторник, передает Арменпресс.

По мнению Киссинджера, американскому руководству необходимо "иметь в виду устойчивость Китая и то, что от проблемы Китая невозможно избавиться". "Нужно найти способ сосуществовать с Китаем", - отметил он.

Как подчеркнул Киссинджер, "важно не позволить Китаю или любой другой стране стать мировым гегемоном". "Но этого невозможно добиться за счет постоянной конфронтации", - подчеркнул бывший госсекретарь.

Ранее Киссинджер озвучивал мнение о том, что США входят в эпоху противостояния с Китаем, в связи с чем западным политикам следует отказаться от иллюзий о возможной вестернизации КНР. Он также отмечал, что отсутствие серьезного диалога между Вашингтоном и Пекином "вызывает глубокую озабоченность".