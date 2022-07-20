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Премьер-министр Армении направил поздравительное послание Президенту Колумбии

Премьер-министр Армении направил поздравительное послание Президенту Колумбии
ЕРЕВАН, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание избранному Президенту Республики Колумбии Густаво Франсиско Педро Уррего по случаю Дня независимости.

Как стало известно «Арменпресс» из сообщения аппарата премьер-министра РА, в нем, в частности, говорится:

"Ваше Превосходительство,

Сердечно поздравляю вас с Днем независимости Республики Колумбия.

Уверен, что благодаря совместным усилиям мы выйдем на новый уровень сотрудничества на благо и процветание наших дружественных государств.

Примите, Ваше Превосходительство, заверения в моем глубоком уважении».
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