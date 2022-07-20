Страсбург примет звание Всемирной столицы книги в 2024 году

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) назвала Страсбург Всемирной столицей книги, этот статус город официально примет в 2024 году. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду пресс-служба международной организации.

"В смутные времена многие обращаются к книгам как к убежищу и источнику мечтаний. Действительно, книги обладают уникальной способностью как развлекать, так и учить. Именно поэтому мы должны обеспечить каждому доступ к знаниям и размышлениям посредством книг и чтения, - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле. - Поэтому каждый год ЮНЕСКО объявляет Всемирную столицу книги. После Гвадалахары в 2022 году и Аккры в 2023 году я рада объявить о назначении Страсбурга Всемирной столицей книги в 2024 году".

Решение было принято консультативным комитетом организации в связи с тем, что власти Страсбурга "уделяют большое внимание книгам для решения проблем социальной напряженности и изменения климата". "Страсбург также получил высокую оценку за свое литературное наследие и организованные им мероприятия, посвященные многим художественным дисциплинам, от музыки до театра и иллюстрации. Город обладает значительным опытом организации масштабных мероприятий, ориентированных на внешний мир", - гласит коммюнике.

С 2001 года ЮНЕСКО совместно с Международным союзом издателей, Международной федерацией библиотечных ассоциаций и учреждений и Международной федерацией книготорговцев ежегодно выбирает Всемирную столицу книги. Этот титул присуждается за лучшие общественные программы, связанные с книгами и чтением. Первым этого почетного звания был удостоен Мадрид. В последующие годы "книжными столицами" становились Александрия, Нью-Дели, Антверпен, Монреаль, Турин, Богота, Амстердам, Бейрут, Любляна, Буэнос-Айрес, Ереван, Бангкок, Порт-Харкорт, Инчхон, Вроцлав, Конакри, Афины, Шарджа, Куала-Лумпур и Тбилиси.

Традиционно отсчет года празднования ведется с 23 апреля, когда отмечается Всемирный день книги и авторского права.