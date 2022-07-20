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Посольства по всему миру регулярно набирают добровольцев по связям с общественностью: разъяснение посольства США в РА

Посольства по всему миру регулярно набирают добровольцев по связям с общественностью: разъяснение посольства США в РА
ЕРЕВАН, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Посольство Соединенных Штатов Америки в Республике Армения распространило разъяснение по поводу публикации на сайте посольства с заголовком «Послание для граждан США».

«Посольства США по всему миру регулярно набирают добровольцев по работе с населением, чтобы они помогали передавать информацию и оказывали необходимую поддержку гражданам США, проживающим или путешествующим в другой стране. Это часть повседневной работы консульских служб», - говорится в распространенном посольством разъяснении, сообщает «Арменпресс».

Несколько дней назад на сайте посольства США в РА была размещена публикация с заголовком «Послание для граждан США», в которой посольство искало волонтеров по связям с общественностью.
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