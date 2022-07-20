Посольства по всему миру регулярно набирают добровольцев по связям с общественностью: разъяснение посольства США в РА







«Посольства США по всему миру регулярно набирают добровольцев по работе с населением, чтобы они помогали передавать информацию и оказывали необходимую поддержку гражданам США, проживающим или путешествующим в другой стране. Это часть повседневной работы консульских служб», - говорится в распространенном посольством разъяснении, сообщает



Несколько дней назад на сайте посольства США в РА была размещена публикация с заголовком «Послание для граждан США», в которой посольство искало волонтеров по связям с общественностью. ЕРЕВАН, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Посольство Соединенных Штатов Америки в Республике Армения распространило разъяснение по поводу публикации на сайте посольства с заголовком «Послание для граждан США».«Посольства США по всему миру регулярно набирают добровольцев по работе с населением, чтобы они помогали передавать информацию и оказывали необходимую поддержку гражданам США, проживающим или путешествующим в другой стране. Это часть повседневной работы консульских служб», - говорится в распространенном посольством разъяснении, сообщает «Арменпресс» Несколько дней назад на сайте посольства США в РА была размещена публикация с заголовком «Послание для граждан США», в которой посольство искало волонтеров по связям с общественностью.