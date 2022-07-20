Ваагну Хачатуряну вручила верительные грамоты новоназначенный посол Албании
14:23, 20 Июль 2022
ЕРЕВАН, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Президенту Республики Армения Ваагну Хачатуряну сегодня вручила верительные грамоты новоназначенный посол Албании в Республике Армения Луэле Хайдараге (резиденция: Афины). Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью аппарата президента РА.
Поздравив посла с назначением, Президент Хачатурян пожелал ей плодотворной работы.
Посол Хайдарага поблагодарила Президента за прием и подчеркнула, что существует значительный потенциал для тесного образовательного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами.
Собеседники обменялись мыслями о возможностях развития сотрудничества в торгово-экономической и образовательно-культурной сферах.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм