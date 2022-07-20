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Ваагну Хачатуряну вручила верительные грамоты новоназначенный посол Албании

Ваагну Хачатуряну вручила верительные грамоты новоназначенный посол Албании
ЕРЕВАН, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Президенту Республики Армения Ваагну Хачатуряну сегодня вручила верительные грамоты новоназначенный посол Албании в Республике Армения Луэле Хайдараге (резиденция: Афины). Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью аппарата президента РА.

Поздравив посла с назначением, Президент Хачатурян пожелал ей плодотворной работы.

Посол Хайдарага поблагодарила Президента за прием и подчеркнула, что существует значительный потенциал для тесного образовательного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами.

Собеседники обменялись мыслями о возможностях развития сотрудничества в торгово-экономической и образовательно-культурной сферах.
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