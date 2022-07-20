Армения высоко ценит дальнейшее развитие отношений с Колумбией: послание Президента Армении
12:57, 20 Июль 2022
ЕРЕВАН, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание Президенту Колумбии Ивану Дуке Маркесу по случаю Дня независимости Колумбии. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью аппарата президента РА.
В послании говорится:
«Сердечно поздравляю вас и народ Республики Колумбия с национальным праздником — Днем независимости.
Армения высоко ценит дальнейшее развитие и углубление отношений с Колумбией и готова приложить необходимые усилия для расширения двустороннего сотрудничества.
Верю, что сотрудничество между нашими странами будет и впредь развиваться и расширяться на благо наших народов.
Желаю вам крепкого здоровья и успехов, а народу Колумбии мира и процветания».
Подпишитесь на наш канал в Телеграм