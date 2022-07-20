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Уровень поддержки Байдена упал до самого низкого показателя за 19 месяцев

Уровень поддержки Байдена упал до самого низкого показателя за 19 месяцев

 Уровень общественной поддержки президента США Джо Байдена на текущей неделе сократился до 36%, что стало самым низким показателем за 19 месяцев его пребывания в Белом доме. Как передает Арменпресс, об этом свидетельствуют опубликованные в среду итоги опроса, проведенного агентством Reuters и cоциологической службой Ipsos.

Согласно результатам общенационального исследования, рейтинг Байдена упал на 3 процентных пункта по сравнению с 39%, зафиксированными неделей ранее. При этом не одобряют работу президента 59% американцев.

Уровень поддержки Байдена в Демократической партии, как отмечает Reuters, также снизился. На прошлой неделе он составлял 74%, а сейчас опустился до 69%. Среди представителей Республиканской партии деятельность президента одобряют лишь 11%.

В июне курс хозяина Белого дома поддерживали 39% американцев, в то время как 47% его "решительно не одобряли".

Популярность Байдена пострадала от резкого роста инфляции, которая в июне достигла 40-летнего максимума в 9,1% в годовом исчислении.

Опрос проводился в онлайн-режиме на всей территории США 18 и 19 июля. В нем участвовали 1 003 взрослых американца, в том числе 437 демократов и 377 республиканцев. Примерный уровень погрешности составляет 4%. 


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