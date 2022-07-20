Ранила Викрамасингхе избрали президентом Шри-Ланки
Исполняющий обязанности президента Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе избран в среду президентом страны. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил спикер парламента Махинда Япа Абеивардена.
По его информации, Викрамасингхе получил 134 голоса, Даллас Алахапперума - 82, а Анура Кумара Диссанаяка - три.
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