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Ранила Викрамасингхе избрали президентом Шри-Ланки

Ранила Викрамасингхе избрали президентом Шри-Ланки

Исполняющий обязанности президента Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе избран в среду президентом страны. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил спикер парламента Махинда Япа Абеивардена.

По его информации, Викрамасингхе получил 134 голоса, Даллас Алахапперума - 82, а Анура Кумара Диссанаяка - три. 


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