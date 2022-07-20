СМИ: санкции США создают проблемы для бедных стран Южной Азии

Введенные США санкции против России "создают финансовые и политические проблемы для более бедных стран, в том числе в Южной Азии". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, такая точка зрения изложена в статье, опубликованной в среду ведущей гонконгской газетой South China Morning Post.

Автор материала Ананд Кумар отмечает, что антироссийские санкции "вызвали неоднозначную реакцию" и не были поддержаны ООН, Китаем и многими другими странами. "В результате санкции в основном были введены США и их союзниками, в то время как ожидается, что другие государства будут соблюдать эти ограничения или же сами столкнутся с санкциями", - пишет колумнист.

"Санкции против России могут быть обоюдоострым мечом. Хотя они призваны причинить экономический ущерб Москве, они также оказывают влияние на европейские страны, включая союзников США, которые сильно зависят от нефти и газа из России", - отмечается в публикации.

"Эти санкции также оказываются непопулярными в других частях мира, особенно в Южной Азии. Некоторые страны региона выступают против санкций, поскольку в конечном счете они могут представлять угрозу их выживанию", - говорится в статье.

По мнению автора, экономический кризис в Шри-Ланке, усугубленный ростом цен на продукты питания и топливо на фоне антироссийских санкций, "вызвал тревогу во всем регионе Южной Азии". Журналист отмечает, что к кризису скатывается и Пакистан, который борется с последствиями неумелого управления экономикой и берет все больше кредитов. Испытывают трудности экономики Непала и Бангладеш.

"Индия не является исключением из всего этого. Чтобы экономика функционировала бесперебойно, Нью-Дели должен импортировать углеводороды, а Индия чувствительна к изменениям цен на нефть", - замечает автор. В результате страна увеличила импорт энергоносителей из России, поскольку во многих районах наблюдается нехватка электроэнергии. Нью-Дели также сильно зависит от Москвы в плане вооружений. "Индия не может позволить себе слепо следовать за Западом в этих санкциях против России, особенно когда ее соперник Китай игнорирует те же самые санкции", - резюмирует автор.