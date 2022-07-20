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Компания "Mitsubishi Heavy Industries Russia" хочет работать в Армении

Компания "Mitsubishi Heavy Industries Russia" хочет работать в Армении
ЕРЕВАН, 20 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 19 июля министр высокотехнологичной промышленности (ВТП) РА Роберт Хачатрян принял делегацию компании "Mitsubishi Heavy Industries Russia", возглавляемую генеральным директором Ясуси Какицука.

Как сообщает «Арменпресс» в пресс-релизе Министерства ВТП говорится, что Роберт Хачатрян представил гостям нынешнее состояние, развитие и проблемы высокотехнологичной отрасли Армении, указал возможные пути сотрудничества.

Ясуси Какицука, в свою очередь, детализировал сферы и направления деятельности компании, наметил возможные сценарии взаимодействия.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, представляющих двусторонний интерес. Стороны подчеркнули, что сотрудничество может стать серьезным мостом для формирования новых деловых связей и развития деятельности. Также состоялся обмен мнениями относительно возможностей организации встреч с технологическими компаниями и проведения обсуждений проектов.

Компания "Mitsubishi Heavy Industries Russia" намерена наметить пути сотрудничества с правительством РА и, уточнив их, немедленно приступить к работе в Армении.
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