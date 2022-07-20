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Глава МИД ФРГ выступила за развитие более тесных экономических отношений со странами Азии

Глава МИД ФРГ выступила за развитие более тесных экономических отношений со странами Азии

 Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает необходимым развитие более тесных экономических отношений со странами Азии, в частности, с Южной Кореей и Японией. Как передает Арменпресс, об этом она заявила во вторник в интервью новостному порталу thepioneer.de.

"Установление более тесных экономических отношений именно с этими странами, на мой взгляд, также уменьшило бы нашу собственную зависимость", - отметила Бербок. Касаясь темы Китая, глава МИД ФРГ вновь подвергла критике не только ситуацию с правами человека, но и отношение к некоторым германским компаниям в КНР. Для некоторых предприятий возможность производства в Китае, по ее словам, означает, среди прочего, раскрытие своей коммерческой тайны.

"Мы очень активно поддерживали все производства в Китае, но у нас есть Южная Корея, у нас, например, также есть Тайвань и у нас также есть Япония", - подчеркнула Бербок. Если Германия хочет укрепить свой собственный суверенитет, то, по мнению главы внешнеполитического ведомства ФРГ, нужно не только поощрять производство в Европе, но и учитывать другие страны Азии. Производить все в Европе просто невозможно в глобализированном мире, подытожила Бербок. 


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