Глава МИД ФРГ выступила за развитие более тесных экономических отношений со странами Азии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает необходимым развитие более тесных экономических отношений со странами Азии, в частности, с Южной Кореей и Японией. Как передает Арменпресс, об этом она заявила во вторник в интервью новостному порталу thepioneer.de.

"Установление более тесных экономических отношений именно с этими странами, на мой взгляд, также уменьшило бы нашу собственную зависимость", - отметила Бербок. Касаясь темы Китая, глава МИД ФРГ вновь подвергла критике не только ситуацию с правами человека, но и отношение к некоторым германским компаниям в КНР. Для некоторых предприятий возможность производства в Китае, по ее словам, означает, среди прочего, раскрытие своей коммерческой тайны.

"Мы очень активно поддерживали все производства в Китае, но у нас есть Южная Корея, у нас, например, также есть Тайвань и у нас также есть Япония", - подчеркнула Бербок. Если Германия хочет укрепить свой собственный суверенитет, то, по мнению главы внешнеполитического ведомства ФРГ, нужно не только поощрять производство в Европе, но и учитывать другие страны Азии. Производить все в Европе просто невозможно в глобализированном мире, подытожила Бербок.