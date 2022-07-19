На встрече с Эрдоганом Путин коснулся и урегулирования нагорно-карабахской проблемы

В ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеране президент России Владимир Путин, в числе других вопросов, коснулся и урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт Кремля.

“Безусловно, много вопросов и по сирийскому урегулированию. Но и перспективные крупные двусторонние проекты движутся, развиваются. Конечно, в поле нашего зрения находится и другой важный вопрос – урегулирование карабахской проблемы”, - сказал Путин.