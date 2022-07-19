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Отношения развиваются, несмотря ни на что: Путин на встрече с Эрдоганом

Отношения развиваются, несмотря ни на что: Путин на встрече с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита в астанинском формате в Тегеране заявил, что отношения между Москвой и Анкарой развиваются, несмотря ни на что.

“Отношения развиваются, несмотря ни на что. Растёт товарооборот, причём очень значительными темпами. Я очень рад, что на полях нашего Астанинского саммита у нас есть возможность провести двустороннюю встречу. Вопросов, конечно, очень много”, - отметил президент РФ.


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