Отношения развиваются, несмотря ни на что: Путин на встрече с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита в астанинском формате в Тегеране заявил, что отношения между Москвой и Анкарой развиваются, несмотря ни на что.

“Отношения развиваются, несмотря ни на что. Растёт товарооборот, причём очень значительными темпами. Я очень рад, что на полях нашего Астанинского саммита у нас есть возможность провести двустороннюю встречу. Вопросов, конечно, очень много”, - отметил президент РФ.