Министр финансов Армении принял главу регионального представительства ЕИБ на Южном Кавказе

Министр финансов Армении Тигран Хачатрян принял главу регионального представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на Южном Кавказе Мациея Цзуру (Maciej Czura).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства финансов, министр Хачатрян высоко оценил сотрудничество с ЕИБ и подчеркнул важность реализуемых при софинансировании ЕИБ проектов в различных областях.

Глава регионального представительства ЕИБ поблагодарил за теплый прием, выразив уверенность, что правительство Армении реализует амбициозную программу реформ. «Залогом успеха является долгосрочное эффективное сотрудничество, налаженное между министерством финансов Армении и Европейским инвестиционным банком», - отметил представитель ЕИБ.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг представляющих взаимный интерес вопросов, коснулись стратегии обслуживания государственного долга, макроэкономической стабильности, пересмотренных рамок среднесрочных расходов на 2023-2025 годы, программы снижения бремени государственного долга Армении.