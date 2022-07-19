Азиатские индексы выросли - 19-07-22
ТОКИО, 19 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 19 июля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.65% и составил 26961.68 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.54% и составил 1902.79 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.04% и составил 3279.43 пункта, а HANG SENG снизился на 0.89% и составил 20661.06 пункта.
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