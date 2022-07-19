Иран и Турция продлят 25-летнее соглашение по поставкам газа

Тегеран и Анкара договорились продлить заключенное ранее 25-летнее соглашение о поставках газа из Ирана в Турцию. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил во вторник иранский президент Эбрахим Раиси.

"Мы договорились о продлении 25-летнего соглашения между двумя странами по поставкам газа", - сказал он. Пресс-конференцию Раиси и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам встречи политиков транслировало государственное телевидение Ирана.

Президент Ирана добавил, что стороны согласились работать по наращиванию торгового оборота. "Мы обозначили в качестве цели цифру в $30 млрд, то есть текущий объем торговли должен увеличиться в три раза", - сказал он.

Кроме того, телевидение показало церемонию подписания меморандума о долгосрочном стратегическом сотрудничестве между странами. Детали соглашения не уточнялись.

Иран поставляет в Турцию в среднем 10 млрд куб. м газа в год по газопроводу Тенгиз - Анкара. Доля иранского газа в энергетическом балансе Турции составляет порядка 15%.