Время в Ереване: 11:07:36,   19 Июль 2022

Даты проведения Олимпиады в Лос-Анджелесе известны

Даты проведения Олимпиады в Лос-Анджелесе известны
ЕРЕВАН, 19 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Даты летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе известны.

По сообщению «Арменпресс», об этом пишет Олимпийский комитет Армении.

Оргкомитет 34-х летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе официально объявил, что церемония открытия состоится 14 июля.

Даты проведения Паралимпийских игр: 15-27 августа.

В работе комиссии, принимавшей решение, также приняли участие президент МОК Томас Бах и председатель Координационного комитета Игр Николь Ховертц.

До этого Лос-Анджелес также был столицей игр 1932 года и 1984 года.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]