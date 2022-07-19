Духовный лидер Ирана предостерег Эрдогана от начала военной операции в Сирии

Духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи во вторник в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предостерег Анкару от начала военной операции на севере Сирии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Эта затея точно пойдет во вред и Сирии, и Турции, а также всему региону", - сказал Хаменеи, слова которого приводит агентство IRNA. "Сирийские вопросы должны решаться путем диалога, и Россия, Иран и Турция должны решить эту проблему через переговоры", - отметил он.

2 июля президент Сирии Башар Асад обвинил руководство Турции в том, что оно пытается "под надуманным предлогом оправдать готовящееся вторжение на сирийскую территорию". По его словам, действия Анкары представляют собой "грубое нарушение международного права и Устава ООН, а также принципов добрососедства".

Ранее Эрдоган заявил, что вооруженные силы республики намерены провести новую трансграничную операцию на севере Сирии - в Телль-Рифаате и Манбидже, а затем военные действия, по его словам, охватят Айн-эль-Араб и Айн-Иссу.