МВФ спрогнозировал падение ВВП европейских стран без российского газа

Полное отключение российского газа привело бы к нехватке топлива в странах центральной и восточной Европы и падению там ВВП на 6%, как передает Арменпресс, об этом говорится в прогнозе МВФ.

"Перспектива беспрецедентного полного отключения грозит нехваткой газа, дальнейшим ростом цен и влиянием на экономику... В некоторых странах Центральной и Восточной Европы - Венгрии, Словакии, Чехии - есть риск нехватки до 40% газа и снижения ВВП до 6%", - подчеркивается в прогнозе.

Как отмечают в МВФ, влияние может быть снижено за счет поисков альтернативных источников. Хотя представляется возможным найти альтернативу до 70% российского газа, при полном отказе РФ от поставок будет сложно определить альтернативные источники. Тогда нехватка может составить от 15% до 40% годового потребления в некоторых странах центральной и восточной Европы, считают в МВФ.