Время в Ереване: 11:07:36,   19 Июль 2022

Главы МИД Армении и Польши обсудили региональные вопросы, касающиеся стабильности и безопасности

Главы МИД Армении и Польши обсудили региональные вопросы, касающиеся стабильности и безопасности
ЕРЕВАН, 19 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Начался официальный визит министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Польшу. Как сообщили «Арменпресс» в МИД РА, между Араратом Мирзояном и Збигневым Рау состоялась беседа наедине, после которой состоялась встреча в расширенном составе.

В двустороннем и многостороннем форматах обсуждены вопросы, касающиеся развития армяно-польских отношений, региональной стабильности и безопасности.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]