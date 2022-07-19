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Судно затонуло у берегов Индонезии

Судно затонуло у берегов Индонезии

Пассажирское судно с 77 людьми на борту затонуло у восточных берегов Индонезии. Как сообщило во вторник агентство Синьхуа со ссылкой на представителя национального поисково-спасательного управления, 13 человек пропали без вести, передает Арменпресс.

По данным агентства, судно затонуло недалеко от провинции Северное Малуку. Другие подробности не приводятся. 


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