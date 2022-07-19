От «Сделано в Китае» до «Умно сделано в Китае»: китайское видение будущего







Как сообщает Янь Хунбо.



По словам последнего, идя в ногу с глобальными экономическими тенденциями, Китай сейчас последовательно стремится поднять качество каждого продукта с лейблом «Сделано в Китае», который распространяется по всему миру, на новый уровень.



Хунбо отметил, что продукция с маркировкой «Сделано в Китае» распространяется по всему миру, а Китай «имеет статус глобальной фабрики, но по сравнению со странами, которые считаются «глобальным заводом », Китай может считаться только « производственным заводом».



Он отметил, что в 2015 году Китай предложил стратегию «Сделано в Китае-2025», рассчитывая трансформировать китайские товары в китайское «интеллектуальное производство», что поможет устранить существующие трудности и вызовы, к которым относятся зависимость от дешевой рабочей силы, отсутствие собственных торговых марок.



«Китай изучает новую отрасль экономического развития, в основе которой будет обслуживать мощный внутриэкономический потенциал страны для внешнеэкономического развития. Китай делает шаг к качественной экономике, одним из столпов которой является инновационная технология», — сказал Хунбо.



По мнению профессора, в контексте перспектив глобализации инновациям отводится большое место как во всем мире, так и в Китае.



«Китай был и остается страной с большим производственным потенциалом. Это остается благодатной почвой для инвесторов. Будущее за информационными технологиями, и экономические перспективы не только Китая, но и всего мира связаны с ИТ-сферой», — сказал Хунбо.



Профессор также добавил, что Китаю удалось преодолеть глобальную пандемию благодаря своим огромным ресурсам. ПЕКИН, 19 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Китай планирует использовать свой мощный экономический потенциал, чтобы занять уникальное место на мировом рынке информационных технологий, сосредоточив внимание на максимально эффективном использовании внутренних ресурсов и направлении их на развитие мировой экономики.Как сообщает «Арменпресс» , такое мнение в ходе специальной лекции для участвующих журналистов в рамках программы, организованной Всемирным медиа-центром Китая, высказал профессор Пекинского университета иностранных языковПо словам последнего, идя в ногу с глобальными экономическими тенденциями, Китай сейчас последовательно стремится поднять качество каждого продукта с лейблом «Сделано в Китае», который распространяется по всему миру, на новый уровень.Хунбо отметил, что продукция с маркировкой «Сделано в Китае» распространяется по всему миру, а Китай «имеет статус глобальной фабрики, но по сравнению со странами, которые считаются «глобальным», Китай может считаться толькопроизводственным заводом».Он отметил, что в 2015 году Китай предложил стратегию «Сделано в Китае-2025», рассчитывая трансформировать китайские товары в китайское «интеллектуальное производство», что поможет устранить существующие трудности и вызовы, к которым относятся зависимость от дешевой рабочей силы, отсутствие собственных торговых марок.«Китай изучает новую отрасль экономического развития, в основе которой будет обслуживать мощный внутриэкономический потенциал страны для внешнеэкономического развития. Китай делает шаг к качественной экономике, одним из столпов которой является инновационная технология», — сказал Хунбо.По мнению профессора, в контексте перспектив глобализации инновациям отводится большое место как во всем мире, так и в Китае.«Китай был и остается страной с большим производственным потенциалом. Это остается благодатной почвой для инвесторов. Будущее за информационными технологиями, и экономические перспективы не только Китая, но и всего мира связаны с ИТ-сферой», — сказал Хунбо.Профессор также добавил, что Китаю удалось преодолеть глобальную пандемию благодаря своим огромным ресурсам.