От «Сделано в Китае» до «Умно сделано в Китае»: китайское видение будущего
12:17, 19 Июль 2022
ПЕКИН, 19 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Китай планирует использовать свой мощный экономический потенциал, чтобы занять уникальное место на мировом рынке информационных технологий, сосредоточив внимание на максимально эффективном использовании внутренних ресурсов и направлении их на развитие мировой экономики.
Как сообщает «Арменпресс», такое мнение в ходе специальной лекции для участвующих журналистов в рамках программы, организованной Всемирным медиа-центром Китая, высказал профессор Пекинского университета иностранных языков Янь Хунбо.
По словам последнего, идя в ногу с глобальными экономическими тенденциями, Китай сейчас последовательно стремится поднять качество каждого продукта с лейблом «Сделано в Китае», который распространяется по всему миру, на новый уровень.
Хунбо отметил, что продукция с маркировкой «Сделано в Китае» распространяется по всему миру, а Китай «имеет статус глобальной фабрики, но по сравнению со странами, которые считаются «глобальным заводом», Китай может считаться только «производственным заводом».
Он отметил, что в 2015 году Китай предложил стратегию «Сделано в Китае-2025», рассчитывая трансформировать китайские товары в китайское «интеллектуальное производство», что поможет устранить существующие трудности и вызовы, к которым относятся зависимость от дешевой рабочей силы, отсутствие собственных торговых марок.
«Китай изучает новую отрасль экономического развития, в основе которой будет обслуживать мощный внутриэкономический потенциал страны для внешнеэкономического развития. Китай делает шаг к качественной экономике, одним из столпов которой является инновационная технология», — сказал Хунбо.
По мнению профессора, в контексте перспектив глобализации инновациям отводится большое место как во всем мире, так и в Китае.
«Китай был и остается страной с большим производственным потенциалом. Это остается благодатной почвой для инвесторов. Будущее за информационными технологиями, и экономические перспективы не только Китая, но и всего мира связаны с ИТ-сферой», — сказал Хунбо.
Профессор также добавил, что Китаю удалось преодолеть глобальную пандемию благодаря своим огромным ресурсам.
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