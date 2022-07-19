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В Ереване будет установлен памятник армяно-российской дружбе: объявлен тендер

В Ереване будет установлен памятник армяно-российской дружбе: объявлен тендер
ЕРЕВАН, 19 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В рамках мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией, на площади России в Ереване (площадь, прилегающая к мэрии Еревана) планируется установить памятник армяно-российской дружбе. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта РА.

С этой целью приказом Министра ОНКС от 4 апреля 2022 года создана рабочая группа, которая утвердила следующие критерии конкурса:

В конкурсе могут участвовать скульпторы с профессиональным образованием из Армении и России.

Для участия в конкурсе принимаются заявки, включающие документы, удостоверяющие наличие аттестата о профессиональном образовании, эскиз, фотографии ранее выполненных скульптур/работ камерной тематики (при наличии).

Крайний срок подачи заявок – десятое сентября 2022 года. 
Голосование будет проводиться тайным голосованием.

Выбор материала изготовления свободный.

Выбор творческого стиля свободен.


Размер работы должен соответствовать месту установки.

Максимальная высота скульптуры не должна превышать 6 метров вместе с пьедесталом.

Произведение должно символически-конвенционально отразить армяно-российские исторические отношения, дружеские отношения двух государств.

Заявки следует подавать в Отдел современного искусства Министерства образования, науки, культуры и спорта.
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