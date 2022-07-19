Очередное заседание созданной странами Запада группы по координации оказания военной помощи Киеву состоится 20 июля. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении, которое распространил в понедельник по итогам телефонного разговора министров обороны США и Украины Ллойда Остина и Алексея Резникова и.о. пресс-секретаря Пентагона Тодд Брессил.

По его словам, главы военных ведомств провели беседу, чтобы обсудить ход подготовки к заседанию означенной группы, которое "будет проведено в виртуальном формате с союзниками и партнерами 20 июля". Остин и Резников "обменялись мнениями о военной помощи Украине и условились сохранять тесную координацию" действий, отметил Брессил. Кроме того, добавил он, Резников предоставил Остину информацию "о ситуации "на земле".

США, ЕС и другие страны коллективного Запада провели уже несколько заседаний упомянутой группы.

Как заявил 30 апреля в интервью информационному агентству Синьхуа министр иностранных дел России Сергей Лавров, страны НАТО делают все, чтобы помешать завершению специальной военной операции РФ на Украине путем политических договоренностей.