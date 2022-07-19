Европейские индексы выросли - 18-07-22
МОСКВА, 19 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 18 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.74% и составил 12959.81 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.93% и составил 6091.91 пункта, британский FTSE вырос на 0.90% и составил 7223.24 пункта, а российский RTSI вырос на 0.62% и составил 1168.73 пункта.
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