Время в Ереване: 11:07:36,   19 Июль 2022

Европейские индексы выросли - 18-07-22

Европейские индексы выросли - 18-07-22

МОСКВА, 19 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 18 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.74% и составил 12959.81 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.93% и составил 6091.91 пункта, британский FTSE вырос на 0.90% и составил 7223.24 пункта, а российский RTSI вырос на 0.62% и составил 1168.73 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]