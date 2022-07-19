Цены на цветные металлы - 18-07-22

ЛОНДОН, 19 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 18 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 3.56% и составила 2426.50 долларов США, цена на медь выросла на 3.28% и составила 7426.50 долларов США, цена на свинец выросла на 2.80% и составила 1998.50 долларов США, цена на никель выросла на 6.54% и составила 20652.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.53% и составила 24719.00 долларов США, цена на цинк выросла на 3.12% и составила 3006.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 1.29% и составила 35318.01 долларов США, цена на кобальт снизилась на 8.99% и составила 50460.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.