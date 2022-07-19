Автопарк спасательной службы в ближайшее время обновится на 20-25 процентов

ЕРЕВАН, 19 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Автопарк Спасательной службы МЧС РА будет обновлен, за счет средств правительства до конца года будет закуплено более двух десятков автомобилей. В беседе с «Арменпресс» заместитель начальника управления спасательных сил Спасательной службы МЧС РА Баграт Вардазарян отметил, что есть острая необходимость в обновлении автопарка. Машины, оставшиеся с советских времен, до сих пор эксплуатируются, что нерентабельно.



"Правительство выделило 1,2 млрд драмов на ремонт и приобретение спецтехники. Часть денег предназначена для покупки внедорожников, автомобилей быстрого реагирования. В основном мы будем использовать их в пожарно-спасательных отрядах в населенных пунктах вблизи лесов. В случае высокого рельефа мы будем использовать эти машины. При необходимости мы можем установить емкости для воды, чтобы вода была доступна в труднодоступных местах», - сказал Баграт Вардазарян.



Новые автомобили будут распределены в Сюнике, Вайоц Дзоре, Арарате, Котайке, Гегаркунике, Тавуше. Баграт Вардазарян отметил, что в этих областях особенно остро стоит проблема обновления автомобильного парка. Машины довольно старые, в автопарке есть автомобили ЗИЛ 80-х годов, пожаротушение которыми не только малоэффективно, но и требует дополнительных затрат на их эксплуатацию и обслуживание.



«На деньги, выделенные правительством министерству, мы купим 28 автомобилей. По предварительным данным, автомобили будут закуплены до конца года. Автопарк будет постоянно обновляться. Сотрудничая с другими международными донорскими организациями, мы получаем новые автомобили на деньги гранта. В этом году уже в результате сотрудничества с Россией были подарены автомобили. Их выделили в пожарно-спасательные отряды", - сказал Баграт Вардазарян.



Благодаря гранту и выделенным государством деньгам автопарк службы спасения в ближайшее время обновится на 20-25 процентов.



На заседании 14 июля правительство одобрило проект о выделении денег МЧС РА. Министр внутренних дел Армен Памбухчян сообщил, что проект предусматривает выделение ведомству 1,2 млрд драмов на ремонт и закупку спецтехники. Он отметил, что пожарно-спасательные формирования в основном размещаются в типовых зданиях постройки 1960-1970-х годов, которые достаточно старые, а большая часть оборудования, более 60 процентов, используется в боевых расчетах техники, произведенной в СССР, которые старые и дорогие и негативно влияют на качество работы. Планируется приобрести 6-тонные цистерны с водой, автомобили быстрого реагирования, оснащенные спасательным оборудованием, а также отремонтировать 2-й корпус административного здания МЧС и улучшить 2-й, 7-й, 9-й, 11-й ПСФ, состояние зданий пожарно-спасательных формирований Севана, Амасии и Мартуни, Ванадзора и Тавуша, произвести капитальный ремонт автостоянки Егвардского пожарно-спасательного управления.

Анна Гзирян