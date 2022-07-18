В ООН пообещали следить за саммитом России, Ирана и Турции в Тегеране

ООН будет следить за предстоящим в Тегеране саммитом президента РФ Владимира Путина, его коллег из Ирана и Турции Ибрахима Раиси и Реджепа Эрдогана. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сказал на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Отвечая на вопрос о том, ожидает ли он на этом саммите какого-либо продвижения по вопросу возврата на мировые рынки зерна из Украины и из РФ, а также удобрений из России, Хак сказал: "У нас нет каких-либо конкретных ожиданий от этой встречи касательно этого процесса (переговоров по зерновому вопросу - ред.). Это отдельный вопрос".

"Мы будем следить за встречами там (в Тегеране – ред.) и посмотрим, каковы будут результаты", - добавил он.

При этом Хак указал, что ООН приветствует любую координацию среди главных участников в дискуссии по проблеме экспорта зерна. "Так что все, что продвинет эту дискуссию будет позитивом", - добавил он.