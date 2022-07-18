Германия обсуждает вопрос поиска альтернативы российской нефти

Дочерняя компания "Роснефти" Rosneft Deutschland предложила федеральному министерству экономики Германии альтернативу в виде поставок из Казахстана ввиду намерения властей отказаться от поставок из России в 2023 году. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявили в объединении бизнес-ассоциаций Восточной Германии и Берлина.

После начала военных действий в Украине страны Запада начали вводить санкции против России, в частности, на энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения, но немецкое правительство также выступило с инициативой отказаться от российских нефтепродуктов до февраля 2023 года.

"В качестве альтернативного решения Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии получило предложение от акционера НПЗ Rosneft Deutschland закупить сырую нефть в Казахстане", — говорится в заявлении на сайте ассоциаций.

По этому плану нефть из Казахстана будет транспортироваться в НПЗ в немецком Шведте по трубопроводу "Дружба", не подпадая под режим эмбарго. Вместе с поставками нефти по трубопроводу из города Ростока, работа нефтеперерабатывающего завода, вероятно, сможет быть обеспечена на 100%, говорится в заявлении.

"Если же ничего не поможет, группа по интересам бизнес-ассоциаций в Восточной Германии и Берлине... требует, чтобы по трубопроводу "Дружба" продолжала поступать российская нефть. В конце концов, никому не объяснить, почему газ из России можно импортировать, а нефть нельзя", — подчеркивается в заявлении.

Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые в том числе предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти из России.