Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 18-07-22

ЕРЕВАН, 18 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 18 июля, курс доллара США вырос на 1.63 драмa и составил 415.05 драм. Курс евро вырос на 5.62 драмa и составил 421.48 драм. Курс российского рубля вырос на 0.12 драмa и составил 7.37 драм. Курс британского фунта вырос на 7.82 драмa и составил 497.35 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 161.85 драмa и составила 22767.15 драм. Цена серебра сократилась на 3.02 драмa и составила 246.33 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.