Время в Ереване: 11:07:36,   18 Июль 2022

Азиатские индексы выросли - 18-07-22

Азиатские индексы выросли - 18-07-22

ТОКИО, 18 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии не изменился и опять составил 26788.47 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX не изменился и опять составил 1892.50 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.55% и составил 3278.10 пункта, а HANG SENG вырос на 2.70% и составил 20846.18 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]