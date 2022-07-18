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Азербайджан и ЕС подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в энергетике

Азербайджан и ЕС подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в энергетике

Азербайджан и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, церемония подписания документа состоялась в понедельник в Баку.

Меморандум подписали лидер Азербайджана Ильхам Алиев и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее глава Еврокомисии отметила, что целью ее визита в Азербайджан является подписание документа об увеличении поставок азербайджанского газа на европейский рынок. По ее словам, стороны намерены удвоить поставки газа из Азербайджана в ЕС в ближайшие несколько лет. 


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