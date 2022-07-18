При спонсорской поддержке Ucom состоялся главный книжный фестиваль года: Newmag Summer Fest

При генеральном спонсорстве компании Ucom 16 июля в парке Ераз прошел «Летний книжный фестиваль», который уже второй год подряд проводится при организации издательства Newmag.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании, целый день без остановки и свыше 10 часов проводились презентации книг, дискуссии, экспо-выставки, детские программы, церемонии награждения, состоялась премьера видеоклипа, а завершился фестиваль концертной программой. И самое главное: в этот день у книголюбов была возможность приобрести книги издательства со скидкой до 40 процентов.

Книжный фестиваль 2022 года был беспрецедентно масштабным, так как издательство Newmag представило сразу 7 новых книг: такие бестселлеры русской, европейской, американской литературы, темы и посылы которых сегодня более чем актуальны, книги, которые одновременно издаются в ведущих странах мира.

Девиз Newmag - актуальное содержание, интенсивное чтение. Другими словами, издательство стремится распространять такую литературу, которая нужна читателю сегодня и будет важна завтра. Об этом в своем выступлении на официальной церемонии открытия фестиваля сказал директор Newmag Артак Алексанян: «Это крупнейшее мероприятие Newmag, которое было бы невозможно без наших партнеров. Мы смогли оперативно сработаться как команда единомышленников в том числе и для того, чтобы вывести этот фестиваль на более высокий уровень. Этот фестиваль является доказательством эффективности командной работы. Ведь совместными усилиями мы можем делать то, что действительно важно для многих, служит большей цели и большему общественному интересу».

Подключившаяся к Newmag Summer Fest-2022, компания Ucom поощряет не только своих сотрудников, но и абонентов к участию в различных образовательных программах, спонсирует множество обучающих программ. Компания, предоставляющая услуги самой быстрой фиксированной и мобильной связи в Армении, постоянно выступает с инновационными предложениями, поддерживает образовательные и новаторские идеи будущих профессионалов в этой области. В своем выступлении на открытии фестиваля PR-руководитель компании Диана Мнацаканян подчеркнула: «В корпоративной культуре Ucom всегда особую роль имело образование. Направленный на человеческое развитие и рост образ мышления, а также гибкость ума формируются благодаря книге, к которой сегодня мы имеем доступ как в бумажном, так и в инновационном: цифровом вариантах. Современные технологии позволяют не только читать книгу, но и слушать ее: в горах, в долинах, на пляже, в самолете и где угодно, если есть экран и высокоскоростная связь с внешним миром. Чтение модно во все времена».

Добавим, что до начала фестиваля компания Ucom также провелa конкурс: в результате онлайн-розыгрыша книг в день самого фестиваля 4 победителя получили свои книги от Newmag.