США могут ввести дополнительные санкции против КНДР

Соединенные Штаты могут применить в отношении КНДР дополнительные санкции, а проведение Пхеньяном испытаний ядерного оружия Вашингтон расценит как провокацию. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сказала агентству Reuters министр финансов США Джанет Йеллен.

По данным агентства, глава Минфина сделала соответствующее заявление на фоне обеспокоенности на Западе тем, что КНДР может готовиться к первому с 2017 года испытанию ядерного оружия. Пхеньян в 2022 году уже провел рекордное количество ракетных пусков, в том числе межконтинентальной баллистической ракеты.

Йеллен в интервью не сообщила о том, какими именно санкции могут быть, и когда Вашингтон решится их ввести. Однако, по ее словам, санкции могут быть необходимы, чтобы побудить Пхеньян отказаться от своей ядерной программы. Такого рода меры Йеллен может обсудить во время встреч с южнокорейскими чиновниками, в том числе с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем во вторник, полагает Reuters.

Глава Минфина США, как сообщает агентство, в понедельник уже прилетела в Сеул.