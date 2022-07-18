Премьер-министр РА принял директора Службы внешней разведки России
16:10, 18 Июль 2022
ЕРЕВАН, 18 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Никол Пашинян принял директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина.
Как сообщили «Арменпресс» в правительстве РА, премьер-министр отметил, что визит г-на Нарышкина является еще одной хорошей возможностью обсудить вопросы повестки армяно-российских союзнических отношений. Никол Пашинян подчеркнул, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, и выразил уверенность, что совместные усилия сделают сотрудничество более эффективным и крепким.
Сергей Нарышкин поблагодарил за теплый прием и отметил факт политического диалога между Арменией и Россией на высоком уровне, который способствует развитию и укреплению сотрудничества в различных сферах.
Собеседники обсудили вопросы, связанные с международной и региональной безопасностью. Были упомянуты процессы, происходящие в регионе Южного Кавказа.
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