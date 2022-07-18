Никол Пашинян и Михаил Мишустин обсудили вопросы взаимодействия Армении и России
15:57, 18 Июль 2022
ЕРЕВАН, 18 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с главой правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.
Об этом «Арменпресс» сообщили в правительстве РА, отметив, что собеседники обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества Армении и России, а также повестку дня ЕАЭС.
Никол Пашинян поблагодарил Михаила Мишустина за оперативное реагирование на ряд вопросов армяно-российских торгово-экономических отношений.
Обсуждены также вопросы, связанные с повесткой дня заседания межправительственного совета ЕАЭС, которое пройдет в августе в Кыргызстане.
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