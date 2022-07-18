В Германии заявили, что климатические изменения обходятся стране в €6,6 млрд ежегодно

Изменения климата и вызванные им природные катастрофы обходятся ФРГ в среднем в €6,6 млрд ежегодно, а с 2000 года ущерб в общей сложности составил €145 млрд. Таковы результаты исследования, проведенного по заказу Министерства по делам экономики и защиты климата Германии, его результаты опубликованы в понедельник, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Засуха на юге Европы, разрушительные наводнения в Австралии и на Мадагаскаре, прошлогодние наводнения в ФРГ демонстрируют, что климатический кризис обостряется во всем мире", - заявил в связи с публикацией доклада вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

"Климатический кризис теперь наносит огромный ущерб и Германии, - сказала со своей стороны министр охраны окружающей среды, защиты природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей ФРГ Штеффи Лемке. - Это подтверждают научные данные. Опубликованные цифры должны нас побуждать к дальнейшему предотвращению кризисов. Мы должны инвестировать больше в защиту климата и защиту нашего населения".

Германия ставит цель добиться климатической нейтральности к 2045 году и полностью перейти на возобновляемые источники энергии.