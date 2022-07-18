Америабанк удостоился награды за превосходство Euromoney как лучший банк в Армении в 2022г.

Америабанк был назван лучшим банком Армении в 2022г. на церемонии вручения награды за превосходство, состоявшейся в Лондоне. Престижная награда, присуждаемая ведущим европейским финансовым издательством с 1992г., оценивает финансовые показатели участников банковской отрасли, качество обслуживания, инновационность продуктов, цифровизацию и прочие достижения.

Журнал подчеркнул успехи Америабанка на пути к реализации стратегии перехода на универсальную банковскую модель параллельно росту розничного кредитования и кредитования МСП, а также долю в 22% на армянском рынке корпоративных облигаций. Были отмечены впечатляющие финансовые показатели Америабанка, среди прочего - рентабельность капитала, чистая прибыль, выросшая более чем вдвое, и достаточность капитала.

«Наряду с этими показателями можно отметить выдающийся прогресс в области устойчивого развития и цифровых инноваций. Стратегия устойчивого развития банка соответствует целям устойчивого развития ООН, уделяя особое внимание чистой энергии, устойчивым городам и действиям по борьбе с изменением климата. Выпуск двух траншей зеленых облигаций в долларах и местной валюте в апреле 2022г. стал очередным примером финансирования зеленых проектов и возобновляемых источников, осуществляемого с 2009г.», – говорится в публикации.

Генеральный директор Америабанка Артак Анесян отметил: «Для нас большая честь и достижение получить награду за превосходство, которая является свидетельством нашей невероятной устойчивости, позволяющей адаптироваться в сложных рыночных условиях. Несмотря на неспокойную финансовую среду, мы смогли не только обеспечить бесперебойное обслуживание, но и представить ряд инновационных продуктов и услуг, которые еще более улучшили клиентский опыт. Хотелось бы отметить наши беспрецедентные цифровые проекты, в частности запуск цифровых экосистем, охватывающих практически все наши услуги, разработанные для удовлетворения растущих потребностей наших клиентов. Я рад, что наряду с прочими направлениями, это направление нашей деятельности также получило должное признание одного из самых влиятельных финансовых изданий мира. Мы намерены и далее расширять свою деятельность, опираясь на это и другие достижения».

Америабанк получает награду Euromoney за превосходство в 9-й раз с 2011г.

Более подробно о наших достижениях представлено здесь.

О награде за превосходство

Награда Euromoney за превосходство была учреждена в 1992г. и стала первой в своем роде в мировой банковской сфере. В этом плане она остается мировым эталоном и присуждается редакционной коллегией по результатам исследований и собеседований, проводимых на протяжении 3 месяцев. В этом году журнал получил рекордное количество заявок от банков со всего мира на участие в номинациях на уровне своей страны, региона и мира.