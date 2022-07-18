В Венгрии призвали ЕС добиваться мира на Украине, а не вводить санкции против России

Евросоюз (ЕС) должен искать пути мирного урегулирования ситуации на Украине, а не заниматься разработкой новых санкций против России. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто перед очередным совещанием глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

"Военная ситуация [на Украине] ухудшается, но вместо установления мира Брюссель занят очередным пакетом санкций", - написал Сийярто на своей странице в Facebook.

"Мир - единственное решение, позволяющее в дальнейшем предотвратить совершенно бессмысленные человеческие жертвы, ликвидировать проблему военной инфляции, преодолеть полную неопределенность энергоснабжения и устранить трудности с поставками продовольствия", - отметил венгерский министр перед встречей со своими европейскими коллегами.

Ожидается, что главы МИД стран ЕС обсудят на совещании в Брюсселе новые санкции против России, включая запрет на импорт золота, и вопросы оказания дополнительной военной помощи Киеву в размере €500 млн. Кроме того, они рассмотрят ситуацию вокруг вывоза зерна с Украины морским путем - Брюссель надеется на успех переговоров, которые Россия, Турция и Украина с участием ООН проводят в Стамбуле. Другими темами министерской встречи станут ближневосточный мирный процесс, отношения со странами Персидского залива, Северной Африки и Латинской Америки, а также кризис на Шри-Ланке.