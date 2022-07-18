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Четыре премьеры, новые проекты: Ванадзорский театр завершил свой 90-й театральный сезон

Четыре премьеры, новые проекты: Ванадзорский театр завершил свой 90-й театральный сезон
ЕРЕВАН, 18 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Ванадзорский государственный драматический театр имени Ованеса Абеляна представил 4 премьеры в юбилейном 90-м театральном сезоне, объявленном сезоном молодых режиссеров: Д. Демирчян «Родина» (режиссер народный артист РА Ваге Шахвердян), В. Дельмар «Вспомнить завтра» (режиссер: Нунэ Хечумян), С. Халатян «Беги» (режиссер Арен Осипян) и М. Метерлинк «Слепые» (режиссер Наре Мартиросян).

Как сообщает «Арменпресс», по инициативе сотрудника театра по связям с общественностью и СМИ Гора Пелешяна была проведена серия просветительских и культурных встреч "Вопрос к актеру", в ходе которых около 400 школьников получили возможность пообщаться с любимыми артистами и получить ответы на их вопросы. Череда встреч продолжится в новом 91-м театральном сезоне.

В течение 90-го сезона театр гастролировал в Ереване, Степанаване, Дилижане, а уже в сентябре, в 91-м сезоне, запланированы гастроли в Арцахе, посвященные 90-летию Степанакертского театра. Осенью на суд зрителей будут представлены еще три премьеры.
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