Время в Ереване: 11:07:36,   18 Июль 2022

В Международный день шахмат любители шахмат могут посоревноваться на Каскаде с Тиграном Петросяном и Тиграном Арутюняном

В Международный день шахмат любители шахмат могут посоревноваться на Каскаде с Тиграном Петросяном и Тиграном Арутюняном
ЕРЕВАН, 18 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 20 июля в 20:00 в Ереване на «Каскаде» Федерация шахмат Армении организует мероприятие, посвященное Международному дню шахмат.

Как сообщили «Арменпресс» в Шахматной федерации, в ходе мероприятия будет организован сеанс одновременной игры, который даст возможность юным шахматистам и всем любителям шахмат сыграть с гроссмейстером Тиграном Петросяном и международным гроссмейстером Тиграном Арутюняном.

Вход бесплатный для всех.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]