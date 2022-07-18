Время в Ереване: 11:07:36,   18 Июль 2022

Цены на электроэнергию в нескольких странах Европы вновь обновили исторические максимумы

Цены на электроэнергию в нескольких странах Европы вновь обновили исторические максимумы

 Стоимость электроэнергии на рынке "на сутки вперед" с поставкой 18 июля в ряде стран Евросоюза снова обновила исторические максимумы, следует из данных биржи электроэнергии Nord Pool.

В частности, во Франции цена достигла €486 за МВт·ч, в Германии - €396,07, Бельгии - €408,21, Нидерландах - €377,37, Австрии - €449,06, Дании - €381,67, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Стоимость электроэнергии в Литве и Латвии установилась на уровне €278,41 за МВт·ч, в Эстонии и Финляндии - €244,75.

В то же время газ на лондонской бирже ICE в понедельник торговался на уровне $1 730 за 1 тыс. куб. м. 

 


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