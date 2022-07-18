Главы МИД Ирака и Ирана обсудили переговорный процесс с Саудовской Аравией

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и его иракский коллега Фуад Хусейн провели двусторонние телефонные переговоры. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

"Главы МИД Ирана и Ирака обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес в области двусторонних отношений, а также проблем региона, включая переговоры Тегерана и Эр-Рияда", - говорится в сообщении. Также отмечается, что Хосейн Амир Абдоллахиян "высоко оценил стремление и конструктивную роль Ирака в вопросе поощрения регионального диалога и укреплении стабильности".

В течение 2021 и 2022 годов Тегеран и Эр-Рияд вели переговоры о возможности нормализации отношений, состоялось пять встреч в Багдаде. Последний раунд прошел в апреле текущего года.