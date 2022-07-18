23 августа состоится любительский турнир по плаванию «Кубок премьер-министра Республики Армения»
12:22, 18 Июль 2022
ЕРЕВАН, 18 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Любительский турнир по плаванию «Кубок премьер-министра Республики Армения» состоится 23 августа 2022 года. Он пройдет на озере Севан, в прибрежной зоне, прилегающей к общине Шогакат (бывшая Шоржа) Гегаркуникского марза РА.
Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве образования, науки, культуры и спорта, день проведения турнира утвержден соответствующим приказом министра ОНКС РА Ваграма Думаняна.
Ранее также произошло изменение порядка награждения победителей турнира. Соответственно, денежные призы предусмотрены для участников, занявших 1-10 места.
Денежные призы для участников, занявших с 1 по 10 место в обеих возрастных группах:
1 место: 1 000 000 драмов РА,
2 место: 600 000 драмов РА,
3 место: 400 000 драмов РА,
4 место: 150 000 драмов РА,
5 место: 100 000 драмов РА,
6-10 места: 75 000 драмов РА,
Налоги, пошлины и обязательные платежи не включены, расходы производятся за счет средств, выделенных из государственного бюджета РА.
Необходимо предоставить необходимые документы для участия в турнире (заявление приложение 2 , копии паспорта или удостоверения личности, разрешение врача на участие в соревнованиях или справку о состоянии здоровья, а также договор об оценке рисков и согласию с рисками, вытекающих из участия в турнире) в ОО «Федерация плавания РА» до 22 июля 2022 года включительно (адрес: специализированная детско-юношеская спортивная школа прыжков в воду «Олимпийская смена» имени Давида Амбарцумяна, улица Мовсеса Хоренаци, дом 1/1, адрес электронной почты: [email protected]).
Турнир пройдет в двух возрастных группах.
1-я возрастная группа: женщины от 18 до 35 лет (1987-2004 гг.), мужчины от 18 до 40 лет (1982-2004 гг.),
2-я возрастная группа: женщины старше 36 лет (1986 г.р.), мужчины старше 41 года (1981 г.р.).
Женщины соревнуются в заплыве на 1000 метров, мужчины в заплыве на 1500 метров.
В турнире могут принять участие все желающие в возрасте от 18 лет и старше: спортсмены-любители, студенты, работники государственного и частного секторов, представители международных организаций и посольств, иностранные туристы.
Лица без гражданства могут участвовать в соревнованиях без учета.
В турнире не могут участвовать лица, включенные в рейтинговую таблицу (рейтинг) РА по плаванию или принимавшие участие в чемпионатах или международных турнирах Армении по плаванию в течение последних пяти лет. Участникам не разрешается участвовать в гидрокостюмах.
Подготовку и проведение турнира координирует Министерство образования, науки, культуры и спорта РА.
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