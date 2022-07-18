Седа Габриелян признана самым ценным игроком дивизиона С чемпионата Европы по баскетболу среди женщин до 16 лет







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Федерация также сообщила, что игрок сборной Армении Лия Крумян вошла в пятерку лучших игроков дивизиона С чемпионата Европы среди девушек до 16 лет.



Сборная Армении заняла второе место в дивизионе. ЕРЕВАН, 18 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Седа Габриелян, игрок сборной Армении, признана самым ценным игроком дивизиона С чемпионата Европы по баскетболу среди женщин до 16 лет.Как передает «Арменпресс» , об этом сообщает Федерация баскетбола Армении.Федерация также сообщила, что игрок сборной Армении Лия Крумян вошла в пятерку лучших игроков дивизиона С чемпионата Европы среди девушек до 16 лет.Сборная Армении заняла второе место в дивизионе.