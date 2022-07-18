В Арцахе увеличилось число рождений
10:53, 18 Июль 2022
ЕРЕВАН, 18 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. В первом полугодии 2022 года в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения Республики Арцах родилось 792 ребенка: 406 мальчиков, 386 девочек.
Как сообщает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Арцаха сообщает, что за первое полугодие 2021 года в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения Арцаха родилось 593 ребенка: 270 мальчиков, 323 девочки, то есть число родившихся за тот же период текущего года увеличилось на почти 200.
В первом полугодии текущего года в Степанакерте родилось 697 детей, наибольшее количество детей, рожденных в регионах, зарегистрировано в Мартакерте - 66, затем в Мартуни - 29.
В период с января по июнь в Арцахе зарегистрировано 4 рождения близнецов. Отмечено, что путем экстракорпорального оплодотворения родилось 6 детей: 3 мальчика, 3 девочки.
За указанный период в медицинских учреждениях РА из Республики Арцах родилось 15 детей: 8 мальчиков, 7 девочек. В результате общая рождаемость в Арцахе в первом полугодии составила 807 детей: 414 мальчиков, 393 девочки.
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